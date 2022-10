A la Une .. Bretagne : Des poneys blessent des enfants, le centre équestre poursuivi

En juillet dernier, un incident dans un centre équestre d’Ille-et-Vilaine avait blessé 17 personnes, dont 15 enfants. Trois d’entre eux étaient en urgence absolue. Le Parquet de Rennes vient de dévoiler les résultats de l’enquête. Si aucune faute délibérée n’est reprochée à la société, une faute d’imprudence va la conduire au tribunal en mars prochain. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 14:48

Le 19 juillet, le petit village de Saint-M’Hervé dans l’Ille-et-Vilaine a failli être le théâtre d’un drame. Alors qu’une colonie de vacances, comprenant 26 enfants de 9 à 13 ans, fait une sortie avec une quinzaine de poneys, une "bousculade" éclate. Le bilan fait état de 17 blessés, dont 15 enfants. Trois d’entre eux se sont retrouvés en urgence absolue et ont dû être héliportés à l’hôpital. Au total, 6 enfants ont reçu des ITT allant de 6 à 52 jours.



Ce lundi, le Parquet de Rennes vient de communiquer les conclusions de l’enquête : "Il est apparu qu’aucune faute délibérée ne pouvait être reprochée à la société ni à ses représentants […] Les résultats de l’enquête ont cependant conduit le parquet à considérer qu’une faute d’imprudence pouvait être reprochée au centre équestre, qui a fait convoyer, à pied, sur un chemin clôturé long d’environ 230 mètres et large d’à peine 4, 5 mètres ne permettant aucune évacuation ni mise à l’écart urgentes en cas d’incident, 15 poneys évoluant en liberté avec un groupe de 25 enfants, accompagnés de deux encadrantes, dont une stagiaire."



Au vu de ces éléments, le procureur de la République a engagé des poursuites contre le centre équestre pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois. Le procès doit se dérouler le 6 mars 2023 au tribunal de police de Rennes.



