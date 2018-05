Brest: Un détenu fiché S s'évade de prison

Un détenu fiché S s'est évadé ce mercredi matin de la prison de Brest, avec l'aide de deux complices qui l'attendaient dans une voiture.



Il est 8h30, ce mercredi matin, lorsque le détenu de 21 ans doit quitter la prison pour une consultation médicale de routine demandée par le médecin de l'infirmerie. Pour cette extraction, trois surveillants pénitentiaires l'escortent.



En sortant de la voiture, pour rejoindre l'hôpital Morvan de Brest, l'homme fait mine de refaire ses lacets. Il en profite pour pousser violemment les surveillants qui l'entourent et courir vers une voiture qui l'attend juste à côté.



Un des surveillants réussit à le rattraper, à le ceinturer, mais il est trainé sur plusieurs mètres et finit par lâcher prise.



Dans la voiture, deux complices l'attendent. Le véhicule démarre en trombe et détruit au passage le portail de l'hôpital.



A noter qu'aucun policier ou gendarme n'accompagnait le détenu, qui était simplement escorté par trois personnels de l'administration pénitentiaire.



Le détenu est connu comme étant un petit délinquant, essentiellement dans des affaires de vols.



La police et la gendarmerie le recherchent activement.