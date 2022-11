A la Une . Brest : Un couple soupçonné d’agression sexuelle incestueuse et de détention d’images pédopornographiques

Ce jeudi 17 novembre, un couple a été mis en garde à vue à Brest, puis mis en examen. Il s’agit d’un homme et d’une femme de respectivement 35 ans et 53 ans. Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 14:00

Un personnel soignant a découvert, sur un téléphone, des photographies à caractère pédopornographique représentant un mineur. Le parquet indique que les faits auraient été commis au préjudice d’un enfant de 7 ans qui serait l’enfant du couple.



Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi 18 concernant la femme, pour "captation en vue de sa diffusion, d’image à caractère pornographique de mineur, détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, corruption de mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle incestueuse par un ascendant majeur".



Concernant l’homme de 35 ans, les griefs sont les suivants : “captation, en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, corruption de mineur, non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur."



Leur placement en détention provisoire a été requis.