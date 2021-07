A la Une . Brésil : Un homme tué par un requin alors qu’il urinait

Un homme de 51 ans a été mortellement attaqué par un requin dans la ville de Jaboatao dos Guararapes. Il était dans l’eau pour uriner. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 11:06

Les faits se sont produits le samedi 10 juillet sur la plage de Piedade, située dans la ville de Jaboatao dos Guararapes, au Brésil. Alors qu’il buvait des verres avec des amis sur la plage, Marcelo Rocha Santos fut pris d’une envie pressante. La plage ne disposant pas de toilettes publiques, l’homme de 51 ans est allé se soulager dans l’eau.



Une fois dans l'eau jusqu'à la taille, l’homme a été immédiatement attaqué par un squale qui l’a mordu au niveau de la main et de la jambe. Le sauveteur sur plage n’a rien pu faire. Un ami à lui était également dans l’eau et a assisté à la scène.



La victime est morte durant son transfert vers l’hôpital de Recife. L’espèce de requin responsable n’est pas identifiée, mais les experts évoquent un requin-tigre. 62 attaques, dont 25 mortelles, ont été répertoriées dans l’État de Pernambuco depuis 1992.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur