Brésil : Piqué par un scorpion dans sa chaussure, un enfant de 7 ans décède

Un enfant de sept ans est décédé dans un hôpital de l'État de São Paulo au Brésil après avoir été piqué par l’un des scorpions les plus dangereux au monde, appelé le "Tityus serrulatus".



Le petit garçon et sa famille se préparaient pour un camping. L'enfant a été piqué alors qu’il mettait ses chaussures. "Dès qu'il l'a mis, il a crié de douleur. Comme nous ne trouvions pas ce qui l'avait piqué, nous avons continué à chercher. Mais sa jambe a commencé à devenir rouge et il a dit que la douleur augmentait", a raconté sa mère journal brésilien O Globo.



Ils sont finalement tombés sur le scorpion, et, paniqués, ont immédiatement conduit le petit garçon à l'hôpital le plus proche. Malgré, l’injection d’un anti-venin, l’état de l'enfant a continué à se détériorer. Deux jours après, la jeune victime est décédée après de nouveaux arrêts cardiaques.



Cette espèce est responsable de milliers de morts chaque année dans le pays, précise ​La Depeche.fr.