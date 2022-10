A la Une . Brésil : Lula remporte l’élection présidentielle sur le fil

Le candidat de gauche remporte l’élection présidentielle avec 50,84% des voix. Il s’agit de la marge la plus faible de l’histoire du Brésil. Par GD - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 06:21

C’est d’un écart plus que minime que le Brésil bascule de nouveau à gauche. Luiz Inacio Lula da Silva remporte l’élection présidentielle avec 50,84% des voix contre 49,14% pour Jair Bolsonaro. Comme lors du 1er tour, les sondages se sont trompés sur l’écart entre les deux candidats. Il s’agit de la plus petite marge depuis le retour de la démocratie dans le pays.



Âgé de 77 ans, l’ancien métallurgiste se voit confier un troisième mandat à la tête du pays. Malgré une popularité record à la fin de ses années de président, Lula avait connu la descente aux enfers avec des condamnations pour corruption qui l’ont mené en prison. Finalement, des vices de forme avaient annulé ces condamnations.



Il devra cependant composer avec un Parlement plutôt à droite et devra nouer des alliances. La réaction de Jair Bolsonaro est toujours attendue.