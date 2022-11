A la Une . Brésil : Jair Bolsonaro appelle ses partisans à lever les barrages routiers

L’ancien président brésilien a appelé hier ses partisans à cesser les blocages de routes dans le pays. Jair Bolsonaro les encourage toutefois à poursuivre les manifestations. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 07:25

Depuis sa défaite dimanche dernier lors des élections présidentielles, la réaction de Jair Bolsonaro était autant scrutée que crainte. Beaucoup craignait que le président sortant ne veuille pas rendre le pouvoir. Finalement, il a reconnu sa défaite et donné l’autorisation pour faire la transition avec l’équipe de Lula.



Dès le lendemain de cette annonce de transition, les partisans de Bolsonaro sont descendus dans les rues afin de bloquer certains axes routiers. La police fédérale a recensé 250 barrages routiers dans 23 des 27 États brésiliens. D’autres se sont rassemblés devant des lieux de commandement militaire afin de demander à l’armée d’intervenir afin de renverser Lula.



Face à cette agitation, Jair Bolsonaro a diffusé une vidéo où il demande à ces soutiens de lever les barrages. "Je suis avec vous et je suis sûr que vous êtes avec moi. Ma demande concerne les routes. Nous allons les débloquer pour le bien de notre nation », a-t-il demandé à ses partisans.



Néanmoins, cette demande n’est pas tout à fait un appel au calme. « D’autres manifestations qui se tiennent dans tout le Brésil, dans d'autres endroits, font partie du jeu démocratique, elles sont les bienvenues. (…) Protestez d'une autre manière, dans d'autres lieux, c'est très bien », a lancé le nouveau leader de l’opposition.



