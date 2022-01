A la Une . Brésil : Elle se marie à elle-même et divorce 3 mois après

L'influenceuse Cris Galêra avait beaucoup fait parler d'elle en septembre dernier lorsqu'elle s'était mariée à elle-même. La Brésilienne de 33 ans a ensuite rencontré l'âme-soeur et a décidé de divorcer trois mois plus tard. Par NP - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 16:58





Mais c'est lorsqu'on ne cherche plus l'amour qu'on le trouve. L'histoire de



"J'ai été heureuse le temps que ça a duré. J'ai commencé à croire en l'amour au moment où j'ai rencontré quelqu'un de très spécial", a déclaré Cris Galêra à Cris Galêra a finalement changé d'avis. L'influenceuse aux près de 200.000 abonnés sur Instagram avait défrayé la chronique en septembre dernier lorsqu'elle avait annoncé être sologame. Elle s'était alors officiellement mariée à elle-même après avoir connu de nombreuses déceptions amoureuses.Mais c'est lorsqu'on ne cherche plus l'amour qu'on le trouve. L'histoire de Cris Galêra confirme ce dicton car la jeune femme qui pose régulièrement pour des magazines sexy a finalement rencontré l'âme-sœur, et ce à peine 3 mois après son mariage. Elle a donc décidé de divorcer d'elle-même en novembre."J'ai été heureuse le temps que ça a duré. J'ai commencé à croire en l'amour au moment où j'ai rencontré quelqu'un de très spécial", a déclaré Cris Galêra à Infobae , un site Internet d'Amérique latine.