Brésil : Drame dans une usine, une ouvrière tombe dans un hachoir

La victime triait des épluchures de pomme de terre sur un tapis roulant lorsque celui-ci s’est éteint. Soudain, la machine s’est rallumée et elle a été brutalement emportée vers le hachoir sous les regards apeurés de ses collègues. Ils ont essayé d’éteindre la machine mais en vain.



L’entreprise a déclaré que conformément à leur politique de sécurité au travail, le processus d’enquête a déjà commencé et a été confié aux instances compétentes. La société regrette le décès d’une de ses employés.



La mère de la jeune femme déplore ne pas avoir été alertée par l’entreprise et affirme avoir appris la nouvelle par les médias.