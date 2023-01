A la Une . Brésil : Des lieux du pouvoir envahis par des partisans de Jair Bolsonaro

Les images rappellent l'invasion du Capitole par les soutiens de Donald Trump en janvier 2021. Ce dimanche, des centaines de partisans de l'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, ont envahi des lieux du pouvoir à Brasilia. Plus de 150 personnes ont été arrêtées après des incidents déplore le président brésilien Lula. Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 06:58

Vêtus de jaune et de vert, les soutiens bolsonaristes avaient en effet pénétré le Congrès brésilien, la Cour suprême et le palais présidentiel à Brasilia, forçant quelques heures plus tard les forces de sécurité à intervenir pour les évacuer.



En déplacement dans l'Etat de Sao Paulo où il s'était rendu après des inondations, le président Lula a d'abord dénoncé des incidents "sans précédent" dans l'histoire récente du pays avant d'assurer que les auteurs de ces dégradations "vont payer pour ces actes irresponsables et antidémocratiques".



Dans le courant de la journée, le chef d'État brésilien a placé les forces de l'ordre locales sous le commandement des forces fédérales pour reprendre en main la sécurité à Brasilia.

Son prédécesseur Jair Bolsonaro a condamné ces violences en niant toute responsabilité. Dans un tweet, il a indiqué que les "déprédations et invasions de bâtiments publics (...) sont contraires à la règle" régissant les "manifestations pacifiques". Il a ensuite rejeté les accusations "sans preuve" de Lula qui l'avait accusé d'avoir encouragé les manifestants dans leur passage à l'acte.



En attendant, une réunion d'urgence est prévue ce lundi avec les gouverneurs de tous les États du pays pour tenter de trouver "une réponse institutionnelle pour défendre la démocratie".