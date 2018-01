Culture Break Dance : Festival All 2 Win ce samedi au Kerveguen

Le samedi 27 janvier 2018 se tiendra au Kerveguen de Saint-Pierre, le festival de Break Dance "All 2 Win", festival unique de hip-hop et des cultures urbaines. Ce festival s'articule autour d'un championnat de Break Dance dédié au moins et plus de 16 ans. Le vainqueur du championnat se verra offrir la possibilité de représenter La Réunion en participant au championnat national 'Nothing 2 looz" à Toulouse en avril 2018, Plus de cinquante artistes seront réunis autour de l'association 974 AllStar pour donner vie à l'un des plus grands festivals de culture urbaine de la Réunion.



Le programme :



14h : Ouverture des portes au public + Animation DJ

14h30 / 15h : Début de la présélection

16h : Battle 1 Vs 1 (+ de 16 ans)

17h : Seven2smoke krump/hip-hop

17h15 : Finale des battles (+ de 16 ans)

17h30 : Battle exhibition (nothing2lose concept)



Phase Finale (Fin d'après-midi)

18h30 : Showcase Toxic 974 Allstar

18h35 : Presentation jury

18h45 : Demi-finale 1

19h00 : Demi-finale 2

19h20 : Toxshow (Toxic + Danseur 974 Allstar)

19h35 : Finale



After Battle (Soirée)

20h : Jawex

20h20 : Anibalecture

20h40 : Tipay

21h : Toxic

21h20 : Malkijah

21h40 : Yécathite

22h00 : Soirée JAM (Dj + Danseur),

00h30 : Fermeture



Une journée chargée en animations (Battles, exhibitions, showcases..) et en concerts avec Jawex, Anibalecture, Tipay, Toxic, Malkijah et Yécathite.



Tarif unique pour le festival à 6 euros.



UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER ! NP Lu 118 fois





Dans la même rubrique : < > Les paysages de La Réunion à l’honneur dans "Larguées" XL Airways partenaire de la première édition du concours de la correspondance