Bravo à l’association Ekopratik, doublement lauréate du Prix de l’Économie Sociale et Solidaire 2021 !

Les Prix de l’ESS est un concours national de Prix de l’Économie Sociale et Solidaire, qui a pour objectif de faire découvrir, mettre en valeur et valoriser les activités d’entreprises ou d’organisations de l’Économie Sociale et Solidaire qui répondent aux besoins et enjeux quotidiens de notre société sur les territoires.





À La Réunion depuis 2016, organisés et animés par la CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire), les Prix Régionaux de l’ESS mettent également en valeur des associations et entreprises de l’ESS qui ont de l ’audace. Les candidatures sont sélectionnées par un jury à l’aune de leur performance interne, de leur modèle économique durable, de leur ancrage territorial, de leur capacité à innover et à impacter durablement la société.







Bravo et félicitations à toute l’équipe de l’association Ekopratik, lauréate de deux prix : Prix de l’ESS catégorie Transition écologique 2021 et Prix régional de l’ESS 2021 pour son action sur le territoire réunionnais et notamment celui du territoire de la côte Ouest.





À ces titres, lui ont été remis en récompenses : d’une part, un accompagnement collectif « fresque du crowdfunding » (une demi-journée) et une initiation à la facilitation graphique (3 heures) offerts par PocPoc, et d’autre part des dotations financières (pour un total de 3 000 euros) offertes par la Bred, le Crédit Agricole et ESS France, un accompagnement individualisé pour booster son projet de crowdfunding (2 demi-journées) offert par PocPoc et une vidéo de promotion de son entreprise, offerte par la CRESS de La Réunion.







Par ailleurs, l’association IMVEC (représentée par son directeur Patrick Malbrouk) a reçu le Prix de l’ESS catégorie Utilité Sociale. Cette association basée à Saint-André s’occupe de l’insertion et de l’amélioration du cadre de vie par des activités socio-culturelles, traditionnelles et participe à la sauvegarde du patrimoine.





Retour sur cet événement en vidéo