Bravo Monsieur le Maire de Saint-Pierre pour ce nouveau service !

Par Baptiste Payet &Co - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 10:31

Monsieur le Maire de Saint-Pierre, Enfin un service public pour toutes celles et ceux, particuliers et entrepreneurs, qui contribuent efficacement à l’élaboration de vos budgets en payant rubis sur ongle taxes d’habitation, foncière autre CET.



Enfin ! nous avons une application concrète de votre action et surtout de l’utilisation de notre argent, l’ARGENT PUBLIC, pas seulement centré sur l’aménagement public et le social.



Aller, permets nous quelques familiarités, Félicitation Michel, pour ce service de nettoyage des espaces verts …………..privatifs, ouvert à tous que tu as mis en place et à n’en pas douter, signe d’une pensée avant gardiste !



Nous avons été impressionnés de pouvoir constater tes équipes à l’œuvre, comme ce samedi 26 février sur les coups de 9h30, et oui même un samedi. C’est quand même bien fichu, une organisation hors pair permettant à ceux, qui comme nous, travaillent en semaine, de pouvoir bénéficier de ce service même le week-end ! Toutes nos félicitations aux hauts cadres de la Mairie qui ont pensé à tout.



Vraiment incroyable !



Mais Michel, quand un tel service existe, voyons, il faut communiquer, massivement, le faire savoir à tous ! Tu disposes pourtant de communicants qui excellent dans ce domaine notamment sur les réseaux sociaux.



Non là, nous sommes déçus, oui... déçu d’apprendre par pur hasard l’existence de ce nouveau service public (il faudra que tu revois les priorités de tes communiquant, ce n’est pas sérieux ça…)



Nous te remercions vivement de bien vouloir nous communiquer LE numéro à contacter pour bénéficier également de CE service de nettoyage à domicile opéré par les agents de Saint-Pierre.



C’est même là un des fondamentaux du service public : L’égalité de traitement !



Mais oui , tu sais, ….ahrr, ce service , mais oui celui qui dispose de véhicules de type camionnettes avec benne ou encore de type Partner Peugeot bleu avec triangle lumineux sur le toit et logoté Saint-Pierre dont par exemple le N°49 immatriculé ******* s’etait arrêté ce samedi 26/02/2022 au *** rue …"de la mosquée "…pour que deux agents en tenu puissent nettoyer cette grande cours avec souffleur dorsal et autre matériel….



Ou encore ces camionnettes Mairie qui, à la Zone Maxime rivière de la Ravine des Cafres, sont régulièrement en semaine chez quelques opérateurs économiques soit à élaguer , soit à nettoyer soit à faire tout type de logistique…Ah !! le développement économique !!c’est quand même quelque chose ce domaine de compétence ….



Mais sommes-nous bêtes, un tel service doit être couteux, c’est surement la raison pour laquelle, il n’est pas ébruité !!!chutt !! nous ne souhaitons évidemment pas dégrader les finances de la commune et vous mettre dans l’embarras, dès fois qu’il vous prenne l’envie, monsieur le Maire, d’augmenter les taxes.



Vous savez monsieur le Maire , nous aussi nous saurions faire preuve de discrétion comme ce samedi où, après avoir débarqué personnel et matériel, le véhicule a été garé à l’intérieur de la cours au fond, loin des regards indiscrets. Nous procèderons au même mode opératoire qui à n’en pas douter, a du surement être codifié par tout un tas des process internes… rassurez-vous donc. (bien évidemment nous veillerons à ce que le véhicule ne soit pas suivi comme nous l’avons fait en curieux que nous étions et qu’il n’y ait pas d’autres curieux aux allants tour !)



Bon, nous vous laissons le soin de nous dire par voie de presse si ce service existe bien et surtout comment le contacter !







