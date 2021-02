Bravo Michel Fontaine

Michel Fontaine, maire de St Pierre, et médecin de son état.



Que voilà une décision intelligente .



Devant la détresse psychologique et économique des petites structures de restauration de sa commune, il a pris des arrêtés municipaux dont la France métropolitaine devrait s'inspirer...



Ce maire a décidé de libérer un espace public empiétant sur les rues et les parkings, afin de permettre aux petites entreprises de survivre à la crise.



C'est ainsi que le soir, certaines rues et parkings sont interdits à la circulation, pour le bien-être de la population St Pierroise.



Il s'agit de restauration en plein air, respectant ainsi les gestes barrières, et il s'agit aussi de préserver la vie économique de la ville.



Merci pour eux; Mr Fontaine.