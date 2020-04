Courrier des lecteurs Bravo ... Chapeau !!! Mesdames et Messieurs

Bravo .... Chapeau !!! Mesdames et Messieurs



Sensible aux bravos a l’attention de toutes les blouses blanches et a tous ceux qui agissent au quotidien dans cet instant incertain.



Mais aujourd’hui beaucoup d’autres métiers « invisibles » participent à cet élan de solidarité



Ces « autres » qui sont aussi au front ne ménagent pas leur peine. Les grandes surfaces sont alimentées tous les jours par ces « petites mains » de la nuit qui se lèvent à 3 h00 du matin pour acheminer les palettes et produits divers jusqu’aux rayons afin de pourvoir aux besoins essentiels de nos concitoyens.



Plusieurs centaines milliers de marchandiseurs dépotent les containers, délotent ces palettes et gèrent les produits pour les mettre en rayons, contrôlent les dates de validité afin d’assurer la sécurité alimentaire des consommateurs.



Mais avant cette nouvelle période et depuis quelques temps, ils sont dans le viseur de toutes ces administrations qui « aveugles » réagissent et prétendent règlementer cette profession qui sont pour la plupart indépendants.



Contrôles, auditions protocolaires, amendes et redressements financiers se succèdent ... URSSAF, Sécurité Sociale, DIECCTE décrètent et disent la loi..., appliquent le « droit »...



Si vous êtes derrière vos écrans pendant cet instant, nous nous sommes là ; au front, pour tous les jours assurer les besoins essentiels de la population au risque de notre santé au vu des comportement de certains.



Comme renoués avec ce nouveau monde qui pointe un nouveau visage, nous sommes devenus « visibles » et importants, tous comme les éboueurs, enseignants et agents des services publics tellement vilipendés...



Où êtes-vous mesdames et messieurs les biens pensants ?? Certainement confiné(e)s confortablement, sachant que vous aurez votre salaire à la fin du mois et cela grâce à nos contributions fiscales, sociales et autres prélèvements massifs sur la sueur de nos fronts...



Je souhaite que toutes ces instances bien pensantes prennent enfin conscience que nous aussi nous sommes des forces vives et non des délinquants ou parias profiteurs...



Après cet épisode de « guerre sanitaire », ou la solidarité et l’entraide sont les maitres mots. Soyez conscients que ces métiers de l’ombre font partis intégrante du tissus économique et social de la Réunion et permets outre les services qu’ils rendent de faire vivre des centaines voire des milliers de familles réunionnaises.



L’horloge tourne et le monde se relèvera ce moment, mais vous aussi devrez-vous remettre en question avec vos tables de la loi.... Une équipe de marchandiseur « lambda » Lu 125 fois







