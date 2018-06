Bras de fer avec la CGSS : Le CSAPR ne décolère pas

Environ 80 personnes membres ou proches du CSAPR se sont réunies ce jeudi matin sur le parvis des Droits de l'homme à Saint-Denis.Le collectif, par la voix de son président, Jean-François Maillot, a réaffirmé ses positions contre le RSI et pour une désaffiliation du régime général. Le Collectif des Syndicats et Associations Professionnels de La Réunion assure qu'il ne baissera pas les bras et compte bien aller au bout du bras de fer avec la CGSS Réunion