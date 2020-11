A la Une . Bras-Panon reçoit 20 millions d'euros de la Région

Didier Robert est allé à la rencontre de Jeannick Atchapa ce jeudi matin. La Région Réunion et la mairie de Bras-Panon signent une convention de partenariat. Des investissements importants vont être faits sur les prochaines années pour développer la commune. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 09:58 | Lu 426 fois

La Région Réunion s'engage aujourd'hui à accompagner les projets de la commune de Bras-Panon. Ce sont 20 millions d'euros d'investissements débloqués pour permettre de développer la ville de l'Est.



Didier Robert est allé à la rencontre du maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa. Il salue le travail de cet édile nouvellement élu et évoque un climat beaucoup plus apaisé: "Nous parlons même langage. Il faut créer les conditions pour aider les entreprises à s'installer. Ce sont les questions du pouvoir d'achat et d'emploi. Cela rejoint les priorités et les compétences régionales."



Il ajoute: "Avec cette nouvelle majorité à Bras-Panon, les investisseurs extérieurs regardent la commune avec beaucoup d'intérêt. Cette crise aussi moment d'opportunité car jamais La Réunion n'avait eu autant de moyens venus de l'Europe."



Le partenariat entre la Région et Bras-Panon s'articule autour de trois axes: fluidifier et sécuriser la circulation, construire et aménager les équipements publics, accélérer le développement économique.



Des projets variés



Parmi les constructions prévues et financées via cette convention, l'on retrouve la Route de la Vanille pour développer l'agrotourisme et un marché des producteurs en entrée de ville.



Au niveau de l'Education, la reconstruction de l'école de Paniandy, l'ouverture d'un lycée privée, la mise en place d'ateliers informatiques Fonds de classe entrent dans le cadre de ce partenariat.



Une piscine sera livrée à la Rivière du Mât les Hauts, l'échangeur de Paniandy sera modifié avec 2 giratoires complets et les équipements de la mairie seront modernisés toujours grâce à cette convention.







