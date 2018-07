Bras-Panon: piéton fauché, le conducteur placé sous contrôle judiciaire

Pour rappel, un quinquagénaire a perdu la vie après avoir été renversé par une voiture sur le quatre voies au niveau de Bras-Panon, dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier.



Grâce aux nouvelles techniques de la police scientifique, le conducteur de la BMW qui a percuté l'homme a pu être retrouvé. Après 48 heures de garde à vue, le jeune homme a été présenté ce samedi au tribunal de Champ Fleuri.



Alors qu'il rentrait de la Fête Nationale à Saint-Rose, le jeune homme avoue s'être endormi. Il somnolait, jusqu'au moment où il a sursauté "après avoir percuté quelque chose". Un "quelque chose" qu'il pensait seulement être un animal errant.



Le conducteur déclare également s'être arrêté quelques mètres plus loin, à la station essence, éclairée. "Il n'a rien vu qui pouvait laisser penser qu'il avait percuté quelqu'un", souligne son avocat Me Judicaël Mangataye. Le délit de fuite n'a donc pas été déclaré.



D'autant que "il ressort également du dossier que la victime était alcoolisée". L'homme de 48 ans avait déjà été pris en charge après une chute à Saint-André. Les pompiers l'avaient transporté à l'hôpital de Saint-Benoît, duquel il s'est ainsi échappé.



La vice-procureure et le juge d'instruction ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de le placer en détention provisoire. Il a cependant été mis en examen pour homicide involontaire, puis placé sous contrôle judiciaire.