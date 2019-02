Communiqué Bras-Panon organise 4 réunions publiques pour le Grand Débat National La ville de Bras-Panon organise quatre réunions publiques pour le Grand Débat. Le communiqué :

Le Grand Débat National sera déployé sur la commune et décliné en quatre réunions publiques pour la première fois à La Réunion. Tous les citoyens sont invités à débattre sur ces sujets, au sein de réunions structurées et animées.



Il s’agit pour la commune de proposer un événement apolitique, et c’est pour cette raison que Bras-Panon a mandaté l’Agence GBO afin d’organiser et d’animer les réunions publiques, mais également de restituer la synthèse des débats. Ainsi, toutes les sensibilités pourront s’exprimer lors de ces réunions de travail citoyennes.



Étant la seule sur notre territoire à organiser le Grand Débat, Bras-Panon espère à ce titre que l’audience de ces soirées va dépasser le seul cadre de la commune. Tous les Réunionnais sont donc conviés à ces évènements.



Les débats se feront dans le respect de la charte du Grand Débat National, sur les principes de pluralisme, d'argumentation, de transparence et de laïcité. Chaque participant aura ainsi en sa possession un dossier comprenant une fiche thématique et un questionnaire. À l’issue de la réunion, les questionnaires seront collectés, synthétisés et restitués sur la plateforme nationale. Une synthèse sera adressée à la population de Bras-Panon.



Dans ce cadre, quatre réunions publiques sont prévues, avec un temps de parole et d’échange consacré : Le Vendredi 15 Février 2019 : La fiscalité et les dépenses publiques

Le Mercredi 20 Février 2019 : La transition écologique

Le Jeudi 28 Février 2019 : L’organisation de l’État et des services publics

Le Mercredi 6 Mars 2019 : Démocratie et citoyenneté

Les réunions se dérouleront dans la salle du Conseil municipal de la mairie de Bras-Panon, de 18h à 20h.





