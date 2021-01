A la Une . Bras-Panon : Une pizzeria dégradée par un accident de voiture

Une voiture a percuté le mur se trouvant une pizzeria de Bras-Panon. Conséquence, l’accès au restaurant est impossible pour le commerçant et ses clients. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 1 Janvier 2021 à 15:44 | Lu 1017 fois

L’année commence plutôt mal pour un restaurateur de Bras-Panon. Il a découvert ce matin qu’un accident de voiture a détruit le mur de protection qui se trouvait devant son magasin. La violence du choc a projeté plusieurs morceaux devant son local, rendant l’accès impossible au local. Le véhicule a ensuite pris feu, brûlant le trottoir et les poubelles à côté.



Néanmoins, la chance dans son malheur est justement la présence du mur, sinon c’est directement dans le commerce que la voiture se serait encastrée, engendrant des dégâts plus importants.









