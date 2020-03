A la Une ... Bras-Panon : Une opposition féroce face à Daniel Gonthier

Maire sortant: Daniel Gonthier



Candidats déclarés: Jean-Laurent Boyer (Demain se construit avec vous), Jeannick Atchapa (Bras-Panon, ensemble et pour tous), Yanick Boyer (Unissons nos idées pour un nouveau Bras-Panon), Jean-Hugues Ratenon (Les Panonnais rassemblés), Daniel Gonthier (Pour la poursuite du développement de Bras-Panon), Serge Dalleau (La liste citoyenne panonnaise), Dominique Prix (Alternative citoyenne), Yves Tambon (Ensemble construisons le Bras-Panon de demain)



La commune de Bras-Panon compte 12 722 habitants et fait partie de la Communauté intercommunale Réunion Est (Cirest). Depuis 2001, la mairie est aux mains de Daniel Gonthier. Ce dernier a été réélu haut la main en 2014 dès le premier tour face à Jean-Hugues Ratenon (La France Insoumise). Mais en 2017, ce dernier a été élu à la surprise générale député de la 5e circonscription face au maire de Bras-Panon, pourtant arrivé largement en tête au premier tour. Le mano-à-mano entre les deux hommes sera l'un des duels à suivre lors de ces municipales 2020.



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Daniel Gonthier

3527

37,89

55,26

Pascal Giraud

377

4,05

5,90

Jean-Hugues Ratenon

1288

13,83

20,18

Jeannick Atchapa

1190

12,78

18,64

Daniel Gonthier





