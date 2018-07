Faits-divers Bras-Panon: Un piéton renversé est décédé, l'automobiliste enfui a été retrouvé Un quinquagénaire a été percuté sur la quatre voies, proche de Bras-Panon, dans la nuit du 14 au 15 juillet. L'auteur des faits a pris la fuite mais grâce à la police scientifique, l'automobiliste a pu être retrouvé et sera déféré ce samedi au tribunal. Le piéton, quant à lui, est décédé de ses blessures.

L'accident s'est produit dans la nuit du 14 au 15 juillet, aux abords de la quatre voies, près de Bras-Panon. Un piéton a été renversé. C'est un second automobiliste, ayant aperçu le corps gisant sur le bitume, qui a donné l'alerte.



Les sapeurs-pompiers ont pris en charge et réanimé l'homme, blessé à la tête, qui avait perdu connaissance. Il s'agit d'un Saint-Andréen de 58 ans. Mais ce dernier a finalement succombé à ses blessures et est décédé au centre hospitalier de l'Est.



Comme le prouve l'autopsie, le choc a été très violent. Dès le lendemain, les gendarmes se rendent sur place afin de déceler les moindres preuves. "Les militaires découvrent alors un morceau de parechocs et de menus débris", souligne le JIR. Ce dernier a donc été remis à la police scientifique.



Cette dernière a ainsi pu mettre le doigt sur la marque de la voiture et surtout le numéro de série. Ce qui réduit le champ des possibles. Après avoir visité les automobilistes réunionnais possédant ce modèle, ils ont pu interpellé l'auteur des faits.



Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans, inconnu des services, qui déclare s'être endormi au volant "jusqu'au moment où il aurait percuté quelque chose, sans doute un chien", précise-t-il.



Sa garde à vue a été prolongée et le jeune conducteur doit être présenté au palais de justice de Champ Fleuri ce samedi en vue de sa mise en examen. Charline Bakowski Lu 608 fois





Dans la même rubrique : < > St-Leu: 2 motards pris en flagrant délit à 155km/h et 132km/h Bras-Panon: Deux braquages en deux jours pour une épicerie