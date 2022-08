A la Une . Bras-Panon : Un homme tasé trois fois avant de se laisser interpeller

Un jeune homme de 30 ans a été arrêté ce mardi dans la commune de Bras-Panon pour avoir violenté ses parents. Les gendarmes ont dû s'employer pendant 300m pour rattraper le fuyard. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 17:54

Ce mardi 16 aout 2022, dans la commune de Bras-Panon, un trentenaire s'en est pris violemment à ses parents. Le jeune homme a pris la fuite à l'arrivée des militaires qui ont dû ensuite faire face à une situation critique.



Sans aucune raison particulière, l'agresseur se munit d'un tesson de bouteille et s'entaille le bras. Rattrapé après une course poursuite de 300 mètres pour échapper aux gendarmes et perdant énormément de sang, il porte subitement le tesson à sa gorge. pour ne pas être interpellé.



Les militaires décident alors d'intervenir au taser pour l'empêcher de mettre sa menace à exécution. Insensible aux deux premières décharges, il finira par lâcher prise à la troisième. Ayant perdu beaucoup de sang, il est rapidement pris en charge et transporté au GHER de Saint-Benoit. Selon nos informations, ses parents vont déposer plainte à son encontre.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur