Bras-Panon : Un élève du lycée Paul Moreau positif au Covid-19

Un cas de coronavirus a été décelé dans une classe de section professionnelle à la pré-rentrée, annonce le lycée Paul Moreau ce mardi. L'élève se sera plus présent pour une durée de 15 jours. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 19:23 | Lu 800 fois

"L’ARS nous rassure en nous disant que si tous les gestes « barrières » ont été respectés (masque, lavage des mains et absence d’accolade), les risques sont réduits", commente l'établissement.



Si l’élève positif au Covid-19 n’est plus présent pour une période de 15 jours, le chef d'établissement "appelle à la vigilance les personnes les plus vulnérables qui auraient pu être en contact".



"Les gestes « barrière » doivent aussi être pratiqué à l’extérieur des établissements scolaires, dans la rue, dans les magasins… En les mettant en application, vous vous protégez et vous protégez les autres", indique le lycée Paul Moreau.



