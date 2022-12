A la Une . Bras-Panon : Un conducteur alcoolisé intercepté à 172 km/h sur un axe limité à 90

Au cours du week-end, 112 infractions ont été relevées par les gendarmes, 252 par les policiers. Un conducteur alcoolisé a notamment été intercepté alors qu'il circulait à 172 km/h sur un axe limité à 90, dans le secteur de Bras-Panon. Par N.P - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 06:29





Côté gendarmerie, 112 infractions ont été relevées et 12 permis retirés, avec six mises en fourrière.



Parmi les faits marquants, samedi en début de soirée, les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Benoît ont intercepté le conducteur d'une voiture qui circulait à 172 km/h sur la RN. 2, secteur de Bras-Panon, alors que la vitesse est limitée à 90 km/h sur cette portion de l’axe. Lors des vérifications, il s’est avéré que le chauffard était sous l’empire d’état alcoolique. Son permis de conduire a fait l’objet d’une suspension immédiate.



Par ailleurs, dimanche matin, une opération "Retour sur les lieux du drame" s’est déroulée sur la RN.2001, commune de Saint-Louis, suite à l’accident mortel du dimanche 20 novembre 2022 au cours duquel



"Les périodes de fêtes sont propices à de nombreux déplacements. A cet effet, la plus grande vigilance est attendue en cette fin d’année, en vue de ne pas aggraver d’avantage, le bilan morbide de nos routes. Quelque soit la nature d’un accident mortel de la circulation, celui-ci demeure toujours un drame. La vie est précieuse, sachez la préserver", adresse la gendarmerie.



Le bilan global : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D’INFRACTIONS : 112

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 12

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 21 dont 06 Fourrières



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 12

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 04

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 02

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION :01

NOMBRE DE VITESSES : 25



NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 07



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 06

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 33

NOMBRE DE CIRCULATION SUR PISTE CYCLABLE OU VOIE DE BUS : 04



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 07

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 01

NOMBRE DE NUISANCES SONORES : 04

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 02

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 02

NOMBRE DE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS : 01

Côté police, ce sont 252 infractions qui ont été relevées, dont 12 délits. Trois conduites sous l'empire d'un état alcoolique et cinq défauts de permis ont notamment été relevés. - Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 03

(taux compris entre 0,74 et 0,88 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 03

- défaut de permis de conduire : 05

- refus d'obtempérer : 01

Au cours de ces différents contrôles, les 112 fonctionnaires mobilisés ont également procédé à la constatation de 240 autres diverses contraventions au code de la route dont : - feu rouge / stop / priorité : 31

- défaut de port de casque : 03

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 22

- défaut de contrôle technique : 18

- défaut d'équipement : 04

- excès de vitesse : 09

