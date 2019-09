Bras-Panon: Un chauffeur de bus frappé par un passager

Un chauffeur de bus du réseau Estival a été frappé par un passager ce vendredi, à Bras-Panon. rapporte la presse écrite.



Selon le JIR, l'agresseur aurait raté son arrêt après s'être assoupi. Mécontent, il s'en serait alors pris au conducteur à coups de poing.



Ce lundi, très tôt, les chauffeurs ont débrayé pour demander plus de sécurité dans les bus (notamment plus de moyens humains). La direction est venue à leur rencontre.



Une nouvelle réunion est prévue ce mercredi matin, et les chauffeurs se disent prêts à débrayer tous les jours si les réponses ne leur conviennent pas, souligne le Quotidien.