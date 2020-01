A la Une ... Bras Panon: Sans ceinture, sans permis ni assurance...un multirécidiviste placé en garde à vue

Interpellé mercredi à Bras Panon à 17h30, dans un premier temps pour un défaut de ceinture de sécurité, un automobiliste a finalement été placé en garde à vue. Au fil des vérifications, les motocyclistes de la BMO de St-Benoît, se sont aperçus que l’homme n'est pas titulaire du permis de conduire... De plus, son véhicule n'est pas assuré et le contrôle technique périmé.



Le mis en cause est également en état de récidive légale pour les mêmes faits, et cela pour la cinquième fois en deux ans.



Le multirécidiviste a été placé en garde à vue et son véhicule immobilisé et placé en fourrière sur décision de l'autorité judiciaire.



Mercredi de 14h000 à 18h00, les motocyclistes de la BMO ont également réalisé un contrôle routier sur la RN2 de St-Benoit à Ste-Marie. 11 infractions graves génératrices d'accident ont été relevées par les militaires, dont 1 conduite sous stupéfiants, 3 excès de vitesse, 4 téléphones au volant , 1 non-port de la ceinture, 2 conduites sans permis, mais aussi 2 défauts d'assurance et 2 défauts de contrôle technique. Nicolas Payet Lu 249 fois







