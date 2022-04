La grande Une Bras-Panon : Les deux frères mis K.O. par la justice

Une violente bagarre s'est produite le vendredi 25 mars dans la commune de Bras-Panon. Une vidéo, mise en ligne sur les réseaux sociaux, témoigne de la violence des coups portés sur la victime alors au sol dès le premier coup de poing asséné. Deux suspects devaient répondre de leurs agissements ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 16:22





Ce soir-là, la bagarre se joue en deux temps. Tout d’abord vers 20h30, la victime s’en prend au prévenu car elle estime que celui-ci met la musique trop fort sur son enceinte. La victime l’insulte et le menace pour qu’il se batte mais le prévenu parvient à partir pour ne pas envenimer la situation.



Deux heures plus tard, la victime revient et cherche de nouveau la bagarre avec le prévenu qui tente, selon lui, d’éviter de se battre.



La victime le menace d’aller chercher un fusil de chasse et elle finit par lui mettre une droite. Le prévenu répond par un coup de poing et, une fois son vis-à-vis mis K.O., continue de s’acharner sur lui sous les cris de nombreux témoins.



Présenté en comparution immédiate ce lundi, le prévenu tente d’expliquer à la présidente pourquoi il est entré dans cette colère noire. "J’ai été victime d’une agression au sabre à Bras fusil et depuis, la tête va pas bien. Quand il a dit qu’il avait un fusil de calibre 12, j’ai pas pu m’arrêter. J’arrête quand je vois qu’il n’est pas bien et que j’ai déconné", affirme-t-il.



Son frère indique quant à lui au tribunal que la victime "a menacé mon frère physiquement et il a dit qu’il avait un fusil. Si mon frère ne l’avait pas frappé, on savait qu’il allait revenir se venger. C’est pour ça que j’ai repoussé les autres".



Autre précision, la présidente informe que le prévenu s’est présenté de lui-même chez les gendarmes qui lui ont dit qu’il serait contacté si la victime venait à porter plainte. L’auteur des coups portés au sol sur sa victime n’était donc pas en fuite, contrairement à ce qu'avaient pu indiquer certains médias.



Le dépôt de plainte est arrivé ultérieurement mais l'audition a été compliquée pour les gendarmes de la brigade de recherches eu égard à l'état de la victime qui s'est vu délivrer une ITT supérieure à 30 jours après avoir subi une opération de la mâchoire, des fractures multiples de la face, une grave entorse de la cheville et des problèmes dentaires.



Le suspect a été entendu le vendredi 1er avril. Le lendemain, son frère a également été interpellé. Il était reproché à ce dernier d'avoir empêché les personnes présentes d'intervenir pour arrêter la pluie de coups que la victime recevait à même le sol.



Des casiers judiciaires chargés



Les deux suspects ont été écroués ce dimanche pour des faits de violences aggravées et placés en détention provisoire avant d'être présentés au tribunal judiciaire ce lundi après-midi, lequel devait statuer sur le rôle de chacun des frères - le premier, né en 1986 ; le second, né en 1992 - dont les casiers judiciaires étaient déjà respectivement garni de 4 mentions et 6 mentions.



L’auteur des coups a été condamné à 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire et maintien en détention. Une peine quasiment identique aux réquisitions quelques heures plus tôt (3 ans dont 6 à 9 mois de sursis probatoire et maintien en détention et interdiction de contact avec la victime et obligation de soins).



Son frère a été condamné à 1 an de prison avec maintien en détention mais aussi la révocation de 3 mois de sursis soit 15 mois de prison au final. Une peine moins lourde que les réquisitions énoncées une heure plus tôt (18 mois dont 6 avec sursis probatoire, interdiction de contact, obligation de soins, révocation de 3 mois d'un précédent sursis et maintien en détention).



SUR LE SUJET : Agression sauvage à Bras-Panon : Le frère du suspect également interpellé



Agression sauvage à Bras-Panon : Deux frères mis en examen Une violente rixe a éclaté vendredi 25 mars à Bras-Panon entre deux individus. Une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, a capturé une partie de la scène de violence. On y voyait un homme s’acharner sur son vis-à-vis qu’il venait de mettre K.O. La rixe s’était produite sur la place de la mairie.Ce soir-là, la bagarre se joue en deux temps. Tout d’abord vers 20h30, la victime s’en prend au prévenu car elle estime que celui-ci met la musique trop fort sur son enceinte. La victime l’insulte et le menace pour qu’il se batte mais le prévenu parvient à partir pour ne pas envenimer la situation.Deux heures plus tard, la victime revient et cherche de nouveau la bagarre avec le prévenu qui tente, selon lui, d’éviter de se battre.La victime le menace d’aller chercher un fusil de chasse et elle finit par lui mettre une droite. Le prévenu répond par un coup de poing et, une fois son vis-à-vis mis K.O., continue de s’acharner sur lui sous les cris de nombreux témoins.Présenté en comparution immédiate ce lundi, le prévenu tente d’expliquer à la présidente pourquoi il est entré dans cette colère noire. "J’ai été victime d’une agression au sabre à Bras fusil et depuis, la tête va pas bien. Quand il a dit qu’il avait un fusil de calibre 12, j’ai pas pu m’arrêter. J’arrête quand je vois qu’il n’est pas bien et que j’ai déconné", affirme-t-il.Son frère indique quant à lui au tribunal que la victime "a menacé mon frère physiquement et il a dit qu’il avait un fusil. Si mon frère ne l’avait pas frappé, on savait qu’il allait revenir se venger. C’est pour ça que j’ai repoussé les autres".Autre précision, la présidente informe que le prévenu s’est présenté de lui-même chez les gendarmes qui lui ont dit qu’il serait contacté si la victime venait à porter plainte. L’auteur des coups portés au sol sur sa victime n’était donc pas en fuite, contrairement à ce qu'avaient pu indiquer certains médias.Le dépôt de plainte est arrivé ultérieurement mais l'audition a été compliquée pour les gendarmes de la brigade de recherches eu égard à l'état de la victime qui s'est vu délivrer une ITT supérieure à 30 jours après avoir subi une opération de la mâchoire, des fractures multiples de la face, une grave entorse de la cheville et des problèmes dentaires.Le suspect a été entendu le vendredi 1er avril. Le lendemain, son frère a également été interpellé. Il était reproché à ce dernier d'avoir empêché les personnes présentes d'intervenir pour arrêter la pluie de coups que la victime recevait à même le sol.Les deux suspects ont été écroués ce dimanche pour des faits de violences aggravées et placés en détention provisoire avant d'être présentés au tribunal judiciaire ce lundi après-midi, lequel devait statuer sur le rôle de chacun des frères - le premier, né en 1986 ; le second, né en 1992 - dont les casiers judiciaires étaient déjà respectivement garni de 4 mentions et 6 mentions.L’auteur des coups a été condamné à 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire et maintien en détention. Une peine quasiment identique aux réquisitions quelques heures plus tôt (3 ans dont 6 à 9 mois de sursis probatoire et maintien en détention et interdiction de contact avec la victime et obligation de soins).Son frère a été condamné à 1 an de prison avec maintien en détention mais aussi la révocation de 3 mois de sursis soit 15 mois de prison au final. Une peine moins lourde que les réquisitions énoncées une heure plus tôt (18 mois dont 6 avec sursis probatoire, interdiction de contact, obligation de soins, révocation de 3 mois d'un précédent sursis et maintien en détention).



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur