Communiqué Bras-Panon : Le forum de l’installation et de la transmission agricole se tient ce mardi

La Chambre d'agriculture de La Réunion et ses partenaires institutionnels (CGSS, DAAF, Ville de Bras-Panon...) organisent le Forum installation et transmission agricole ce mardi 15 novembre à Bras-Panon. Par NP - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 09:28

Le communiqué de la Chambre d’Agriculture :



Après trois années d'absence, le Forum de l'installation & de la Transmission agricole organisé par la Chambre d'agriculture fait son grand retour le mardi 15 novembre 2022 sur le Champ de foire de Bras-Panon de 9h à 15h avec le soutien de la municipalité de l'Est dont on connaît l'investissement dans le développement de l'agriculture.



Ce forum permettra au public d'être informé et accompagné à travers des conférences programmées en matinée mais surtout, la présence de plus d'une vingtaine de partenaires à votre disposition sur les thématiques essentielles à votre bonne information et votre projet :



Les formations diplômantes, le foncier, les aides à l'exploitation, l'appui technique à La Réunion, l'appui foncier, les banques et assurances, les professionnels et institutions, la commercialisation, l'accompagnement adapté, l'emploi et la formation des agriculteurs, la création mais aussi la cessation d'activité avec la retraite, la réglementation, la transmission et, bien sûr, l'installation.





Le programme :



9h00 - 9h30 : Discours d’ouverture

9h45 - 10h45 : Conférence 1 Transmettre son exploitation à la nouvelle génération

Accueil sur les stands



11h00 - 12h00 : Conférence 2 Je crée mon entreprise agricole

Accueil sur les stands



12h30 - 13h30 : Repas

13h30 – 15h00 : Accueil sur les stands en continu

15h00 : Fin du Forum

Programme Forum_2022.pdf (3.35 Mo)