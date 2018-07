Bras-Panon: Le cambrioleur en série derrière les barreaux

La semaine dernière, les gendarmes ont enregistré pas moins de 13 vols à la roulotte et cambriolages, tous ayant eu lieu sur le secteur de Bras-Panon.



Suite à ces vols à répétition, ils ont arrêté et mis en garde à vue un jeune homme d'une trentaine d'années, déjà connu de la justice. Il est aujourd'hui accusé d'avoir cassé des véhicules ou encore de s'être introduit dans le CCAS et dans des locaux professionnels pour les cambrioler.



Le voleur n'a pas fait les choses à moitié: "La liste des objets qu'il a dérobés est longue et certains ont été retrouvés par les enquêteurs en perquisition", précise le JIR.



Une grande partie du butin du cambrioleur reste encore non identifiée. Les gendarmes poursuivent donc l'enquête afin de déterminer les propriétaires de ces biens.



Pour l'heure, le voleur en série a été directement envoyé à la prison de Domenjod et sera jugé pour ces faits plus tard.