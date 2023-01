A la Une . Bras-Panon : Le Relais pour la Vie rechausse les baskets après trois ans d'un sommeil forcé

Par LG - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 16:05





Contraint à un sommeil forcé depuis 2020, l'événement retrouvera ses droits le samedi 1er et dimanche 2 avril.



La Ville de Bras-Panon continue d'accueillir et de soutenir la manifestation en mettant toute son énergie auprès de la Ligue. "Chacun d’entre nous ne peut rester indifférent, chacun d’entre nous a quelqu’un dans sa famille concerné", affirme le maire Yannick Atchapa qui rappelle que sa ville est "sensible à la qualité de vie" de ses citoyens. Et cela commence déjà par le fait de prôner la production d'aliments biologiques qui répondent à cette nécessité de manger sainement.



La ville mettra à disposition son champ de foire et les moyens techniques nécessaires à la venue de pas moins de 15.000 personnes tout au long du week end et environ 3000 à 5000 sur site continuellement.



Le top départ du relais sera donné à 14 heures le samedi 1er avril. Pendant 24 heures, petits et grands de toute condition physique se relaieront pour la bonne cause.



Tout le monde peut prendre part au relais. Que vous soyez seul, en couple, à plusieurs en famille, entre amis ou collègues de travail par exemple, le relais se veut avant tout un message de prévention plus qu’une compétition. Très symboliquement, un classement sera établi au final mais l’essentiel sera ailleurs. Toutefois, les équipes ne pourront pas dépasser une équipe de plus de 15 personnes.



Il revient à chacun d'être un "relayeur"



Tous les niveaux sont attendus et "pas uniquement les personnes qui aiment courir", tient à rappeler Léopoldine Settama-Vidon. La course n’étant qu’un prétexte pour faire de chaque participant un « relayeur » de la prévention de la maladie. Comme en 2019 lors de la dernière édition, la cotisation est maintenue à 12 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants.



L'inscription de chacun, en plus des entreprises locales qui sponsorisent la Ligue, irrigue l’ensemble des actions portées par l’association reconnue d’utilité publique.



Citons notamment l’aide financière apportée aux malades ou encore l’achat de produits de confort de qualité supérieure à ce que propose la prise en charge de la Sécurité sociale. C’est le cas des perruques pour ne prendre que cet exemple.



Lors de la dernière édition en 2019, les inscriptions ont permis de récolter 49.000 euros. Une somme à laquelle devait être déduite les frais générées par l’organisation elle-même.



"Le cancer isole les gens. Bien sûr il y a un bouleversement autour du patient. Là encore le comité est là pour aider le proche. La Ligue contre le cancer se positionne aussi pour accompagner sur les difficultés financières du patient ou encore s’il y a besoin d’une aide-ménagère", ajoute Léopoldine Settama-Vidon.



La manifestation s’ouvrira sur un moment fort : le défilé des survivants. Leur présence enverra comme message qu’"aujourd’hui, avec l’avancée de la recherche, on guérit du cancer", positive la présidente. Le deuxième temps fort se déroulera au moment de la cérémonie des lumières dédiée aux personnes qui sont parties", précise Jacques Valliamé, représentant du Rotary qui apporte également son concours à l'événement.





Infos pratiques :



Les inscriptions sont ouvertes à compter du 1er février. Vous pourrez soit appeler le numéro 0692 09 39 89, soit vous inscrire via l’adresse



