Bras-Panon : La détresse de Jean-Pierre, contraint de dormir dans sa voiture depuis un an

"A cause de problèmes personnels, cet homme de 51 ans, vit dans sa voiture depuis 1 an, et cela, dans l’indifférence du pouvoir". Le député Jean-Hugues Ratenon a rencontré ce quinquagénaire ce lundi. "La situation est connue de la mairie de Bras-Panon puisque le CCAS héberge l'adresse de ce Monsieur", précise le député.



"L'homme est très lucide et ne demande qu'à s'en sortir. En cette période de fortes chaleurs, de fortes pluies, de période cyclonique, il est inadmissible qu’une personne, un HUMAIN dorme dans une voiture avec tous les risques que cela comporte", dénonce le député.



Compte tenu de la souffrance dans laquelle Jean-Pierre Clain se trouve, Jean Hugues Ratenon a décidé d'accompagner cet homme pour trouver une solution. Pour dénoncer le mal-logement à La Réunion, Jean-Hugues Ratenon se trouvait ce mardi matin devant la sous-préfecture de Saint-Benoît où il doit être reçu par la sous-préfète, Christine Geoffroy. Il est accompagné de Jean-Pierre "qui réclame un toit et retrouver ainsi sa dignité", indique le député.



Jean-Hugues Ratenon a par ailleurs interpellé le maire de Bras-Panon, Daniel Gonthier, via sa page Facebook. Il demande au premier édile de la ville "de faire le nécessaire rapidement, cette semaine même, pour que cet homme retrouve de bonnes conditions d'existence, à minima un logement."



Ne pouvant "rester insensible à cette souffrance", Jean-Hugues Ratenon envisage d'aller plus loin si aucune solution n'est trouvée. "Je me verrais dans l'obligation de porter plainte contre Mr Daniel Gonthier, 1er magistrat de la ville, pour non-assistance à personne en danger", prévient-il.



Un contributeur de Zinfos974 était allé à la rencontre de Jean-Pierre Clain il y a quelques jours, il a interrogé l'homme de 51 ans sur sa situation :