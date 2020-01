A la Une . Bras-Panon : La Société Agricole de la Paix de Daniel Moreau mise en demeure

Si la Société agricole de la Paix (SAP) est bien éloignée des habitations, la DEAL, elle, n’a pas eu de mal à constater quelques manquements à la réglementation dans l'exploitation agricole gérée par Daniel Moreau.



Le 18 décembre dernier, l'élevage de porcs de la SAP a subi un contrôle mené par des agents de la Deal, service placé sous l'autorité de la préfecture. Un contrôle qui a débouché sur une mise en demeure.



L'arrêté préfectoral en date de ce 16 janvier 2020 met en lumière plusieurs points qui sont à améliorer sur l'élevage de porcs situé chemin La Paix à Bras-Panon.



Parmi ces points, l’état "dégradé" du plafond de la maternité "qui présente un risque d’introduction d’un danger sanitaire dans l’élevage". Des fuites d’eau ont aussi été notées dans une salle de maternité et dans une salle de post-sevrage. Et pas que de l’eau ; une fuite de lisier a été constatée dans le bâtiment d'engraissement au niveau du quai d’embarquement des animaux. D'ailleurs, la Deal a pu constater le dépassement de l'arrêté préfectoral daté de 2001 limitant à 2668 le nombre d'animaux sur site.



Au niveau de l’exploitation de manière plus générale, des encombrants tels que de la tôle, des véhicules ou des pneus se trouvent aussi sur l’exploitation. Il n’y a également pas de "moyens de lutte externe contre l’incendie", pas de plan d’épandage (fertilisants, pesticides, etc), soulignent les agents de la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de La Réunion.



La SAP a entre 2 et 6 mois pour régulariser l'ensemble de ces manquements à la réglementation.

