Bras Panon : La Foire Auto Moto annulée pour des raisons de sécurité

La Foire Auto Moto prévue du 3 au 14 octobre 2018 n’aura pas lieu pour des raisons de sécurité, indique la mairie de Bras Panon. "L’organisateur n’a pu fournir de dossiers complets, obligatoires pour des évènements d’envergure, aux différents services de la ville et de l’Etat dans les temps impartis, à savoir à la date butoir du 24 septembre 2018. Il a reçu des avis défavorables des services de l’Etat en charge de garantir la sécurité des personnes", précise la collectivité dans un communiqué.



La manifestation, organisée par la société Arome Communication Events, devait se tenir sur le Champ de foire mis à disposition au départ par la mairie. "Nous ne pouvons engager notre responsabilité sur des manifestations à caractère privé, dans un lieu public si toutes les conditions sécuritaires et sanitaires ne sont pas garanties".



Jérôme Adelard, l’organisateur, aurait ainsi décliné la proposition de la mairie de représenter un dossier complet pour une date ultérieure et d'être accompagné dans sa démarche "mais il préfère aujourd’hui discréditer la Mairie de Bras-Panon, ce que nous regrettons vivement".



Pour la société, "une injustice". Elle a d'ores et déjà lancé un appel au rassemblement à une date à définir.