Bras-Panon: L'explosion de bonbonnes de gaz crée la panique dans la zone artisanale

C'est une information du Journal de l'île. Hier en début d'après-midi, des bonbonnes d'oxygène et d'acétylène laissées à l'abandon dans la zone artisanale de Bras-Panon ont explosé, projetant certains d'entre elles à une centaine de mètres et a proximité d'habitations.



En plus des forces de l'ordre, une dizaine de pompiers ont été mobilisés pour établir le périmètre de sécurité.



Après contrôle par un pompier du SDIS, les bouteilles ont été entièrement vidées et entreposées, "dans l'attente de leur ramassage par leur fabricant" écrit le JIR.



Une enquête a été ouverte.