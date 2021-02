Politique Bras-Panon : L'élection de Jeannick Atchapa confirmée

Le maire de Bras-Panon réagit à la décision du tribunal administratif de rejeter la demande d'annulation de son élection formulée par l'ancien édile, Daniel Gonthier. Par BS - Publié le Samedi 20 Février 2021 à 08:45 | Lu 219 fois





Pour rappel, 76 voix avaient suffit pour faire gagner Jeannick Atchapa face à Daniel Gonthier.

Daniel Gonthier avait déposé un recours contre l'élection de Jeannick Atchapa en 2020. Celui qui vient de perdre son poste de maire de Bras-Panon avait notamment avancé que des fausses attestations d'hébergement avaient été réalisées et avait appuyé son argumentaire sur une vidéo d'Alain Savigny qui promettait des masques. La vidéo avait été retirée le lendemain et même si une cinquantaine de masques a été distribuée, aucune preuve de contrepartie n'a été apportée Pour rappel, 76 voix avaient suffit pour faire gagner Jeannick Atchapa face à Daniel Gonthier.

La réaction de Jeannick Atchapa



Le tribunal confirme ainsi le choix des électeurs de Bras-Panon et établit que cette victoire ne peut souffrir d'aucune contestation. Après l'expression démocratique, la justice vient donc à son tour confirmer que Bras-Panon a tourné la page le 28 juin 2020. C'est dans la plus grande sérénité que poursuivons ainsi la mise en œuvre de notre programme politique et que nous engageons à servir avec détermination les intérêts de notre ville et de sa population.