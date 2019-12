Bras Panon: L'agresseur du policier municipal lourdement condamné

"L’agresseur de notre collègue et délégué syndical départemental de l’USPPM, lors de la foire Agricole de Bras-Panon le 13 mai 2016, a été reconnu coupable de violences volontaires, par jugement correctionnel en date du 23 mars 2017 par le TGI de SAINT-DENIS de la Réunion.



Il a été condamné à devoir verser à sa victime à titre provisionnel la somme de 2 000 euros et condamné par la même juridiction en première instance au titre des réparations civiles à verser par jugement en date du 25 novembre 2019, la somme de 6 670 euros au titre du préjudice corporel global, au remboursement des frais d’expertise pour un montant de 780 euros, et à 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale."



Pour rappel, l'agent de la police municipale de Bras-Panon avait été agressé dans une file d'attente par un individu qui voulait passer devant tout le monde au moment du repas. L'homme, qui n'avait pas apprécié la remarque, s'en était pris physiquement à sa victime en lui assénant des coups de poings et des coups de pieds alors qu'il était au sol. La victime s'était vu prescrire 10 jours d'ITT et 14 mois d'arrêt de travail. L'agresseur l'avait tiré à terre par le bras droit occasionnant une grave blessure à l'épaule.