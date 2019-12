Bras-Panon: Jeannick Atchapa prêt à défier Gonthier et Ratenon

La troisième fois sera la bonne pour Jeannick Atchapa ? Le conseiller municipal d’opposition à Bras-Panon a officialisé ce mardi devant ses partisans réunis à la ferme auberge de Mme Annibal sa candidature pour le prochain scrutin de 2020.



Ancien élu de la majorité de Daniel Gonthier lors de l’arrivée de ce dernier aux affaires en 2001, les rapports se sont rapidement tendus entre les deux hommes.



S’exprimant dans les colonnes du Jir de ce jour, Jeannick Atchapa dit vouloir être le seul à vouloir être réellement maire de Bras-Panon. Il estime en effet que la mairie ne sert que de "marche pied" pour ses deux concurrents, Daniel Gonthier et Jean-Hugues Ratenon: le premier pour prendre sa revanche des dernières législatives et le second pour préparer le terrain pour les prochaines régionales.



Notons que pour préparer ce scrutin, Jeannick Atchapa bénéficiera du soutien d’anciens partisans du maire actuel et du député de la 5e circonscription.