A la Une . Bras-Panon: Jean-Hugues Ratenon envisage le dépôt d'une plainte pour des soupçons de fraude



C’est vrai que nous avons tout fait pour arriver en tête au soir du premier tour mais les résultats sont tout autre. La déception c’est de voir Daniel Gonthier en première position, contrairement aux retours de terrain durant la campagne. Néanmoins, il passe d’une réélection au premier tour en 2014 avec 55% des voix à 32% pour cette élection ci, soit une baisse de 23% de son électorat. Ce qui nous fait dire que 70% de la population a voté pour les candidats du changement.



Quand on regarde plus en détails ces résultats, je n’ai pas à rougir dans la mesure où j’étais en 2014 à 20% contre 27% pour ce premier tour. Jeannick Atchapa a également progressé par rapport au précédent scrutin mais il a aussi bénéficié de l’appareil de la Région et des moyens municipaux. Entre nous trois, il y a 220 voix d’écart, tout est encore possible car la participation était en baisse de 10%. La solution passera peut-être par la mise en place d’un "front panonnais" contre Daniel Gonthier mais malheureusement nous n’avons pas encore eu de réponse positive de Jeannick Atchapa. Le second tour à venir sera un combat entre les partisans et opposants de la politique d’Emmanuel Macron.



Nous allons également porté l’affaire devant la justice car il y a eu des fraudes ou des tentatives de fraudes dans les bureaux. Sur ce point, la justice se prononcera prochainement. "L’élection n’est pas encore faite". Même s’il se dit "déçu" du résultat de ce premier tour à Bras-Panon où il est arrivé en troisième position derrière Jeannick Atchapa et Daniel Gonthier, Jean Hugues Ratenon compte sur la mobilisation de l’électorat au second tour et au ralliement de certains candidats pour faire chuter le maire sortant, à travers notamment d’un "front panonnais". Nicolas Payet Lu 263 fois







