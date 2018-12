Bras Panon : Jean Hugues Ratenon démissionne

"Monsieur le Maire,



Conseiller municipal de l'Opposition de Bras Panon depuis les dernières élections municipales de 2014, je vous informe que j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions.



Le mouvement des gilets jaunes a mis en évidence un grand nombre d'inégalités dans la société Française et Réunionnaise. Deux axes se détachent : les injustices sociales et la gouvernance. A mon sens les deux sont totalement liés. C'est pour cette raison que j'ai toujours prôné la limitation des mandats électifs. Une façon de permettre à d'autres citoyens d'être mandatés par le Peuple. C'est, à mon sens, un des moyens efficaces de lutter contre la corruption et les abus en tous genres.



Après 2 semaines de mobilisation, un certain nombre d'annonces ont été faites et il est de notre devoir de faire valider par le conseil municipal de Bras Panon le principe : un homme-un mandat-une fonction. J'ajouterai, pour ma part, une seule indemnité.



Je souhaite par la présente lettre vous présenter ma démission au sein du conseil municipal de Bras Panon et vous demande de faire le nécessaire pour la faire entériner conformément à loi.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer Monsieur le Maire l'expression de mes salutations distinguées."