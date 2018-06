Bras Panon: Il prend la fuite et assure qu'on lui a volé sa voiture

Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les gendarmes ont remarqué sa conduite suspecte et tenté de l’arrêté, un homme, habitant à Bras Panon, a réussi à prendre la fuite.

Le véhicule a été retrouvé le dimanche stationné devant la maison de la maman de son propriétaire, indique le JIR.



Lui a été interpellé lundi matin pour refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui. Mais encore une fois, l’automobiliste a choisi de se dérober et d’expliquer que sa voiture a été volée.



Il sera jugé ce matin en comparution immédiate.