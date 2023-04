A la Une .. Bras-Panon : "Garantir en toute sérénité le trajet scolaire des enfants"

Dans le cadre du CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance), et suite à un échange avec le principal adjoint et les CPE du collège Fanny-Desjardins de Bras-Panon, une opération de contrôle des heures de ramassage des cars scolaires a été menée ce mardi aux abords de l'établissement, en collaboration avec la Police Municipale, La Gendarmerie Nationale et les services de la Cirest. Par SI - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 10:22

Cette opération initiée par l'équipe du CLSPD a pour but de garantir en toute sérénité le trajet scolaire des élèves à leur domicile. Une autre séquence a été faite dans la foulée devant le lycée Paul-Moreau. Le but : que les bus alloués aux collégiens soit pris par les collégiens et les bus alloués aux lycéens par les lycéens. "Le but pas de pénaliser mais de faire de la pédagogie et les inciter à avoir un titre de transport en règle", indique Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, présent sur ces contrôles.