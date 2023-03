La grande Une Bras Panon : Famille et amis de Jean-Fred Cazambo lui rendent hommage

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 14:41

Près d'une semaine après le décès brutal de Jean-Fred Cazambo, ses proches lui rendent hommage à travers une marche blanche organisée à Bras Panon.

La famille et les amis de Jean-Fred Cazambo lui rendent hommage ce mercredi après-midi. Le départ de la marche blanche a été donné au niveau de la piscine municipale de Bras Panon, en direction du quartier de Rivière-du-Mât-les-Hauts.

Nombre de participants arborent un tee-shirt à l'effigie de leur proche ou ami. Jean-Fred Cazambo avait 34 ans et était père de famille.



La scène d'exécution qui s'est déroulée la semaine dernière à l'Ermitage a choqué. La méthode employée n'a sans doute pas de précédent à La Réunion.



Patientant de longues heures dans une voiture volée, trois individus aidés d'un complice dans une boîte de nuit ont froidement abattu leur cible à sa sortie de discothèque.



Si la raison de cette exécution reste pour l'heure un mystère, les prémices de cette exécution a sans doute commencé à émerger trois jours avant aux yeux des forces de l'ordre. Lors d'une interpellation dans Saint-Denis lundi 20 mars, les policiers mettaient la main sur un fusil à pompe et divers équipements comme des gants qui pouvaient laisser à penser qu'un règlement de comptes se tramait.



L'homme qui circulait avec cette arme dans sa voiture avait été mis en examen et placé en détention provisoire mercredi 22 en fin de journée. Dès le lendemain matin, l'assassinat de Jean-Fred Cazambo survenait devant la discothèque La Villa à l'Ermitage.



L'arme trouvée dans ce véhicule trois jours plus tôt était-elle destinée aux tireurs ? Cette saisie les a-t-elle obligés à trouver dans l'urgence de nouvelles armes pour commettre leur crime ? Les enquêteurs de la section de recherches de la Gendarmerie tentent depuis ce jeudi 23 mars d'établir les liens entre l'ensemble de ces faits alors que tous les protagonistes interpellés ont été logiquement placés en détention provisoire, et pour certains à leur demande.