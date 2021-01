A la Une .. Bras-Panon : En raison de présence d’huile, l’eau n’est pas consommable

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 17:37

Le communiqué de Runéo:



Runéo informe ses clients de la commune de Bras-Panon que la distribution d'eau de la ville a été interrompue suite à un incident survenu en amont du captage de la ressource, rendant l'eau du robinet impropre à la consommation.



Des traces d'huile ont pu être observées dans l'eau, dont la distribution a été immédiatement arrêtée.



Les réservoirs sont actuellement en cours de nettoyage.



Les équipes de Runéo mettent tout en oeuvre pour une remise en eau demain, le vendredi 15 janvier 2021, dans la journée.





Lorsque l’eau reviendra au robinet après cette coupure, les recommandations suivantes devront continuer à être appliquées par les consommateurs jusqu'à l'annonce d'un retour à la normale :

- Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments, y compris la cuisson ;

- Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…) ;

- Préférer la consommation d’eau embouteillée



Runéo remercie ses clients pour leur compréhension et les tiendra informés de l'évolution de la situation.



