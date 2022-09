A la Une . Bras Panon : Drame dans une famille venue s'installer à La Réunion il y a un an

Le faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi dans la commune de Bras Panon. Un jeune de 23 ans a tué son père à coups de couteau avant d'être interpellé par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 17:27

Il est 1 heure du matin ce mercredi 28 septembre quand les gendarmes de Bras Panon interviennent pour un meurtre. Ils constatent qu'il s'agit d'un père de famille de 55 ans qui a été tué par son fils âgé de 23 ans.

Le jeune homme a utilisé un couteau. Ce drame intervient dans une famille sans histoire qui était venue s'installer à La Réunion il y a tout juste un an.



Le jeune homme est interpellé par les militaires de la gendarmerie alors qu'il tente de prendre la fuite. Il est placé en garde à vue et sera, selon nos informations, probablement déféré dans la journée de jeudi pour être mis en examen dans le cadre d'une ouverture d'information. Le jeune homme ferait l'objet d'un suivi psychologique.



