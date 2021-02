A la Une . Bras-Panon: Deux classes du lycée Paul-Moreau fermées après la découverte de cas contacts aux variants

Deux classes du lycée Paul-Moreau à Bras-Panon ont été placées sous septaine après la découverte de cas-contacts à l'un des variants de coronavirus. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 09:19 | Lu 824 fois





En plus de la septaine décidée pour les deux classes du lycée panonnais, l'ARS a également décidé de la fermeture de l'école Myriam Maillot à Grand Ilet, afin d'interrompre toute chaîne de contamination.



Pour rappel, un cluster avait été découvert la semaine dernière dans le secteur de Grand Ilet à Salazie



Au total, et suite au contact-tracing effectué par l'ARS suite à ce cluster, un total de 7 classes sont actuellement en septaine entre Salazie et Saint-Denis après l'identification de cas contacts au variant. La décision a été prise hier soir par l'ARS.En plus de la septaine décidée pour les deux classes du lycée panonnais, l'ARS a également décidé de la fermeture de l'école Myriam Maillot à Grand Ilet, afin d'interrompre toute chaîne de contamination.Pour rappel, un cluster avait été découvert la semaine dernière dans le secteur de Grand Ilet à Salazie où un variant avait été détecté , poussant l'ARS à organiser une opération de dépistage ce lundi.Au total, et suite au contact-tracing effectué par l'ARS suite à ce cluster, un total de 7 classes sont actuellement en septaine entre Salazie et Saint-Denis après l'identification de cas contacts au variant.





Publicité Publicité