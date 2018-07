Bras-Panon: Deux braquages en deux jours pour une épicerie

"Chez Philippe" a été victime d'un braquage ce jeudi. Au-delà d'être un commerce de proximité, l'épicerie est aussi tenu par des personnes bienveillantes. "C'est Philippe, un militaire à la retraite de 68 ans, qui a repris le flambeau depuis belle lurette. Sa mère reste dans l'appartement au dessus étant donné son grand âge, 92 ans", confie le JIR.



Les voleurs ont procédé par ruse. Pendant que l'un commandait des tranches de jambon à Philippe, l'autre a dérobé la caisse. Hauteur du butin: à peine 150 euros, selon Philippe lui-même.



Le pire pour le commerçant est que ce premier a entraîné un second braquage dès le lendemain, vendredi. Arrivé en BMX, le jeune délinquant s'est introduit dans l'épicerie muni d'un couteau. Il a réussi a mettre la main sur la caisse et est reparti avec une poignée de quelques billets. Pour l'heure, le voyou n'a toujours pas été intercepté par les gendarmes.



Philippe reste choqué, d'autant qu'il s'agit de personnes de Bras-Panon. "Et puis un braquage au lendemain d'un cambriolage… c'en est trop pour lui", souligne le JIR.