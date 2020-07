A la Une . Bras Panon: Des habitants réveillés par un duo de cambrioleurs

Après avoir forcé les baies vitrées de deux maisons voisines, et avoir dérobé les clés de voiture, des voleurs s’apprêtaient à prendre la fuite au volant d’un des véhicules garés dans la cour. Il n’imaginaient certainement pas se retrouver nez a nez avec leurs victimes, réveillées par le bruit. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 08:13 | Lu 1811 fois

Deux voisins de Bras Panon ont eu la mauvaise surprise d’être réveillés par des cambrioleurs aux alentours de 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, comme le relate la presse écrite.



Les deux voleurs ont escaladé le mur d’enceinte de la première villa, puis ont forcé la baie vitrée pour pénétrer à l’intérieur du domicile. Une fois les clés de voiture dérobées, il passent à la maison suivante. Là aussi, il parviennent à mettre la main sur les clés d’un véhicule.



Mais au moment de le démarrer pour prendre la fuite, le bruit réveille leurs victimes qui les aperçoivent en flagrant délit. Les voleurs, cagoulés et gantés, prennent la fuite en courant, laissant derrière eux le précieux butin.



Une enquête a été ouverte par les gendarmes de Saint-Benoît pour tenter d’identifier le duo de cambrioleurs.



