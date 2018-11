Gilets Jaunes Bras-Panon: Des commerces vandalisés cette nuit, la mairie ferme Cette nuit de mercredi à jeudi, le Vival de la Rivière du Mât a été cambriolé, tandis qu'à la Rivière des Roches, une pizzéria a été cambriolée et deux magasins incendiés. L'un des commerces incendiés est un magasin de motos, certaines ont été dérobées, les autres ont brûlé dans l'incendie du magasin. Les nuits précédentes avaient été relativement calmes, mais devant l'augmentation des violences cette nuit, le maire LR daniel Gonthier a décidé de la fermeture de la mairie et de la mise en place d'équipes de nettoyage et de sécurité sillonnant les rues. La mairie sera fermée jusqu'à lundi matin.

Ci-dessous, le communiqué de daniel Gonthier.









Si je comprends les revendications du mouvement et la légitimité de la colère des personnes qui vivent dans la précarité et l’espoir d’un lendemain meilleur, je ne peux tolérer que des actes aussi malveillants soient mis en œuvre et impactent ceux qui font vivre notre île.



Mes pensées vont particulièrement aux commerçants qui ont été ciblés par les attaques et actes de malveillance dans le quartier de la Rivière des Roches.



La commune de Bras-Panon maintient uniquement le fonctionnement de ses services prioritaires afin de continuer à accompagner la population, dans ce contexte de crise aggravée. A ce titre, le plan ORSEC est déclenché dès ce jour à 8h00.



Je tiens à saluer le courage de nos forces de l’ordre qui ont été mobilisées toute la nuit pour protéger la population et leurs biens.



Je demande à chacun de faire preuve de civisme et je réitère mon souhait que soient prises les décisions favorisant le retour au calme, tant à La Réunion qu’au niveau national.



