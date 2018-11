Bras Panon : Annulation du Théléthon prévu les 07 et le 08 décembre

Nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise sans pareil à la Réunion, qui bouleverse notre quotidien et qui se prolonge dans le temps. Au vu des événements actuels (blocages des axes routiers, des stations service, du Port de commerce...), les services de la Ville et du CCAS fonctionnent en mode restreint et sont fermés à l'accueil du public. Il nous est actuellement impossible de pouvoir mobiliser l'ensemble du personnel.



Suite à ces difficultés, la Ville de Bras-Panon, ville ambassadrice du téléthon 2018, est contrainte d'annuler les animations prévues initialement les 07 et le 08 décembre prochains. Cette décision ne remet nullement en cause la solidarité de la Ville et de chacun d'entre nous sur la cause portée par l'AFM Téléthon.